Terremoto - interamente evacuato il carcere femminile di Pozzuoli

(Di martedì 21 maggio 2024) Saranno tutte evacuate le 140 detenute presenti neldi: lo rende noto il provveditore delle carceri della Campania Lucia Castellano. Il provvedimento, viene spiegato, "si è reso necessario per motivi precauzionali. Le scosse di ieri sera hanno provocato dei danni alla struttura sulla cui entità sono in corso accertamenti. "Nel frattempo mettiamo in sicurezza le carcerate – spiega Castellano – che saranno dislocate in altre strutture campane". "Il nostro sforzo è finalizzato a far rientrare le detenute quanto prima – ha detto ancora –è una struttura d'eccellenza a cui non vogliamo rinunciare". Le detenute, dopo le forti scosse registrate nella serata di ieri, sono state condotte dalle agenti della polizia penitenziaria dalle celle a punti di raccolta che si ...