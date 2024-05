Il carcere di Pozzuoli completamente evacuato dopo il terremoto | 140 detenute da dislocare

Saranno tutte evacuate le 140 detenute presenti nel carcere femminile di Pozzuoli : lo rende noto il provveditore delle carceri della Campania Lucia Castellano. Il provvedimento, viene spiegato, "si è reso necessario per motivi precauzionali. Le scosse di ieri sera hanno provocato dei danni alla struttura sulla cui entità sono in corso accertamenti. "Nel frattempo mettiamo in sicurezza le carcerate - spiega Castellano - che saranno dislocate in altre strutture campane". quotidiano

11.28 Sarà completamente evacuato il carcere femminile di Pozzuoli ,per il susseguersi di scosse nei Campi Flegrei .Lo rende noto il provveditore delle carceri della Campania, Castellano. Le detenute sono 140. Si tratta di una misura "precauzionale" Le scosse di ieri sera hanno danneggiato la struttura e sono in corso accertamenti. "Nel frattempo mettiamo in sicurezza le detenute. televideo.rai

Pozzuoli, tende in strada dopo il terremoto: carcere evacuato, edifici e famiglie sgomberate (e c'è chi cambia regione). Cosa è successo - pozzuoli, tende in strada dopo il terremoto: carcere evacuato, edifici e famiglie sgomberate (e c'è chi cambia regione). Cosa è successo - Prima la paura, poi la rabbia e l'indignazione. Quella di ieri per i cittadini di pozzuoli e dintorni è stata una notte di emozioni contrastanti, intervallata dalle ... ilmessaggero

Campi flegrei, massima allerta per lo sciame sismico in corso da ieri - Campi flegrei, massima allerta per lo sciame sismico in corso da ieri - Preoccupa lo sciame sismico in corso nella zona dei Campi flegrei. Decine le scosse avvertite dalla popolazione nelle ultime ore. lanotiziagiornale

Campi Flegrei, lo sciame sismico rallenta ma non è finito | A Pozzuoli evacuati il carcere femminile e 13 edifici - Campi Flegrei, lo sciame sismico rallenta ma non è finito | A pozzuoli evacuati il carcere femminile e 13 edifici - Il vulcanologo: "Data la deformazione del suolo che sta interessando l'area è evidente che ci aspettiamo anche altri eventi" ... tgcom24.mediaset