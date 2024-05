La visita del presidente nazionale di CNA Costantini a Napoli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 21 maggio 2024) Ildi CNA: sburocratizzazione, facilitare l’accesso al credito alle piccole imprese e la forza delle filiere produttive. Il modello positivo del settore pizza Una spinta decisa al comparto dell’agro alimentare e alla piccola impresa in generale è arrivata dal numero unodi CNA Dario. In occasione della suaal Tuttopizza di questa mattina alla mostra d’Oltremare ildella Confederazione degli artigiani ha toccato temi cruciali per le piccole imprese., infatti, si è soffermato sulla sburocratizzazione che rappresenta un tema centrale nelle sfide di CNA. «Troppo spesso gli artigiani e i piccoli imprenditori prima di partire con il loro lavoro ...