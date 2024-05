Antigone boccia il nuovo ddl Sicurezza | Con questa legge anche Ghandi sarebbe incarcerato

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 21 maggio 2024) “È con misure di welfare comunale e di dialogo sociale, non criminalizzando le persone che un Governo dovrebbe agire di fronte a comportamenti che affondano le proprie radici nella disuguaglianza sociale ed economica”. Questo in sintesi il pensiero dell’associazionee dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) sulddlin discussione in Parlamento (“Disposizioni in materia dipubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”). Secondo le due associazioni il testo presenta un evidente contrasto con troppi principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, in particolare nel campo del diritto penale, del diritto dell’immigrazione e del diritto penitenziario. “Le nuove disposizioni che il ...