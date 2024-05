Furto a casa Salvini - spunta l’ipotesi del complotto E in effetti un mistero c’è…

(Di martedì 21 maggio 2024) Ilcompiuto da una banda di ladri d’appartamento nellaromana del Vicepremier Matteofa discutere. Perché, se da una parte sembrerebbe il classico tentativo di svaligiare una, dall’altra c’è chi solleva dubbi. A lanciare“complottista” è stato per primo il Senatore leghista Claudio Borghi. Che in un tweet su X ha scritto “ma pensa te… dei “ladri” con la fiamma ossidrica“. Borghi, insomma, fa capire che l’incursione apotrebbe non essere stata casuale. Una tesi ardita. Però, dopo lo svolgimento delle prime indagini sul caso, un “” inè emerso: pare infatti che sulla porta finestra dalla quale sono passati i malfattori non vi siano segni di scasso. Quindi ci si chiede come ...

Ha coraggiosamente affrontato i ladri che avevano appena cercato di introdursi in un’abitazione di via Ciciliano a Guidonia Montecelio, ma una volta in auto i malviventi lo hanno investito . Protagonista di una disavventura che poteva avere un epilogo ben più grave, è stato un 20enne , come viene riportato dalla mamma sulla pagina social ‘Marcosimoneonline’. ilcorrieredellacitta

Un commando di ladri si è introdotto la notte scorsa (poco prima di mezzanotte), nell'abitazione romana del ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini, in via del Nuoto in zona Farnesina/Ponte Milvio. Secondo la prima ricostruzione, effettuata dalla polizia scientifica e dalla squadra mobile della questura di Roma, i ladri avrebbero provato a forzare la cassaforte ma sarebbero stati messi in fuga da un vicino che aveva sentito dei rumori sospetti provenire dall'abitazione del leader della Lega. iltempo

Tentano il furto in un’abitazione a Langhirano, scoperti si nascondono in un pollaio - Tentano il furto in un’abitazione a Langhirano, scoperti si nascondono in un pollaio - Erano circa le 22 del 18 maggio quando un 70enne langhiranese, in procinto di andare a dormire, ha scorto dalla camera da letto due figure, che con la faccia incollata al vetro e due torce in mano ... parma.repubblica

Noto. Rumeno 45enne deve scontare per furto oltre due anni di reclusione - Noto. Rumeno 45enne deve scontare per furto oltre due anni di reclusione - Doveva scontare una pena per un furto commesso a Siracusa e, nella giornata di ieri, per lui sono scattate le manette e si sono aperte le porte della casa Circondariale ‘Cavadonna’. I Carabinieri dell ... libertasicilia

Peugeot 2008 BlueHDi 110 S&S Allure Pack del 2021 usata a Torino - Peugeot 2008 BlueHDi 110 S&S Allure Pack del 2021 usata a Torino - Annuncio vendita Peugeot 2008 BlueHDi 110 S&S Allure Pack usata del 2021 a Torino nella sezione Auto usate di Automoto.it ... automoto