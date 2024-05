Sostenibilità - Dardanelli AbiLiArt | EvolveArt ha stimolato creatività giovani artisti

Italia Green Film Festival: grande successo per le opere cinematografiche in concorso e in proiezione nei palazzi storici di Roma. Continuano le proiezioni dei Film in Selezione Ufficiale del 5° Italia Green Film Festival nei luoghi e nei palazzi più belli della capitale. Applausi nel pubblico per i

ilgiornaleditalia

di Claudio Bolognesi Pioggia di premi nell’ultima giornata del Concorso internazionale enogastronomico "Bartolomeo Scappi". La serata conclusiva della 23esima edizione ha visto come da tradizione sugli scudi gli alunni, dopo la prima giornata che era stata invece dedicata ai professionisti. Sotto gli occhi del sindaco Fausto Tinti alla sua decima e ultima partecipazione alla cena di chiusura del Concorso, e sotto la puntuale direzione della Dirigente Patrizia Parma, gli otto istituti alberghieri italiani e gli altrettanti stranieri si sono ritrovati nel salone dello "Scappi" per vivere la serata di premiazioni rese ricchissime grazie a un pool sempre più nutrito di sponsor che certifica ancora di più non soltanto la riuscita del Concorso internazionale, ma anche e soprattutto il valore in costante crescita di un istituto che piace anche a partner di statura nazionale ed internazionale.

ilrestodelcarlino