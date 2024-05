Cosa ci chiedeva di fare Chiara Ferragni Parla una ex dipendente

“Lo amo”. Chiara Ferragni, la dedica d’amore arriva all’improvviso. Dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, a differenze dell’ex, non è stata mai vista in compagnia di altri uomini. Federico d’altro canto è finito in mezzo a diverse paparazzate con diverse ragazze, ma nessuna è stata poi confermata come attuale compagna. Chiara invece si è focalizzata sul lavoro, dopo il disastro comunicativo derivato dal Pandoro-gate.

caffeinamagazine

Chiara Ferragni ha un nuovo uomo dopo Fedez? L’indizio però smentisce il flirt: dall’indiscrezione agli indizi Chiara Ferragni, dopo la bufera del caso pandoro, è stata protagonista del gossip per via della separazione dal marito Fedez. Ieri poi è circolata la news di un nuovo flirt per l’influencer. Chiara, stando alle indiscrezioni, starebbe frequentando il campione di tennis Alexander Zverev.

361magazine