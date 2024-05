Fiorello a Urbino per la consegna del Sigillo di Ateneo | Mamma sognava una laurea - ce l' abbiamo fatta IL VIDEO

Urbino , 10 maggio 2024 – Un sigillo per Fiorello . L’università di Urbino consegnerà al conduttore e showman re degli ascolti mattutini (e non solo) la sua massima onorificenza, seconda solo alla laurea honoris causa: il Sigillo d’Ateneo, già assegnato a illustri personalità. La cerimonia di conferimento della preziosa medaglia è in programma il 21 maggio alle ore 11, nell’aula magna dell’Area Scientifico Didattica Paolo Volponi, in via Saffi, e la riceverà dal rettore dell’ateneo intitolato a Carlo Bo, il professor Giorgio Calcagnini, durante la mattinata in cui ci sarà un altro momento clou: la lectio magistralis intitolata ‘La mia vita, la mia carriera: lo stesso, grande spettacolo’, che non vuol essere un monologo ma un dialogo con la comunità studentesca dell’Ateneo. ilrestodelcarlino

