Condropatia | sintomi - cause e cure

(Di martedì 21 maggio 2024)è un termine generico che indica una qualsiasi lesione della cartilagine. Frequentemente si tratta di alterazioni di natura infiammatoria, post-traumatica o degenerativa. La cartilagine è un tessuto connettivo specializzato che si ritrova in diversi distretti corporei. E’ presente tra un osso e l’altro e ha lo scopo di fornire sostegno, ammortizzare gli urti e ridurre lo sfregamento tra i capi ossei. Come ogni altro tessuto, anche la cartilagine può essere soggetta a traumi e lesioni, che la sottopongono ad una progressiva erosione. Quando la sua superficie si assottiglia, accade che ci sia uno sfregamento osseo che, a lungo andare, può portare a varie conseguenze sull’articolazione interessata e su tutta l’area circostante. La situazione può aggravarsi ulteriormente con la formazione di osteofiti, vere e proprie spine ossee che si creano nel distretto ...

Non solo Sinner: perché gli infortuni all'anca sono così frequenti nei tennisti - Non solo Sinner: perché gli infortuni all'anca sono così frequenti nei tennisti - Le risposte del dottor dottor Giancarlo Regazzola su perché queste problematiche siano in crescita esponenziale (dall'8 al 27%) nel tennis: dall'azzurro ad Andy Murray, fino a Lleyton Hewitt e Bob Bry ... gazzetta