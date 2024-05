Federalismo | Fontana ricorda Miglio - ' tanti esempi ma c' è specificità italiana'

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Gianfrancoè stato un uomo del suo tempo capace di interpretare l'evoluzione del suo tempo portando il dibattito a un valore di grande attualità. Parlare dioggi rimanda afatti di burocrazie, livelli amministrativi differenti e diverse delegazioni di poteri dallo Stato centrale. Ispirarsi può essere utile ma c'è una. L'auspicio è che anche oggi tante persone, come fece, sappiano interpretare una nuova realtà, offrendo soluzioni per un mondo che è inevitabilmente diverso dal passato". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo, aprendo il convegno, nella Sala della Lupa, “Ilin Italia e la lezione di Gianfranco ...

ROMA – Martedì 21 maggio alle ore 10, presso la Sala della Lupa di Montecitorio, si svolgerà il convegno dal titolo “Il federalismo in Italia e la lezione di Gianfranco Miglio” . E’ previsto un indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, verrà trasmesso in diretta web tv. lopinionista

Fontana, Miglio sapeva interpretare la realtà e dava soluzioni - Fontana, miglio sapeva interpretare la realtà e dava soluzioni - miglio era un uomo del suo tempo, che guradva l'evolzione del suo tempo capendo cose che erano difficili da capire". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo al convegno ... ansa

Federalismo e potere centrale in Italia combattono da secoli - federalismo e potere centrale in Italia combattono da secoli - La raccolta dei discorsi parlamentari di Gianfranco miglio sarà presentata oggi alle 10 in Sala della Lupa di Montecitorio, nel corso del convegno Il federalismo in Italia e la lezione di Gianfranco M ... ilgiornale

L’attualità del pensiero di Miglio su federalismo ed Europa - L’attualità del pensiero di miglio su federalismo ed Europa - Politica Domani a Montecitorio, la presentazione degli interventi del politologo, tra l’XI e la XIII Legislatura, al centro di un convegno di studi ... laprovinciadicomo