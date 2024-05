Scoperta in Baviera la sepoltura di un sindaco neolitico risalente a 6 800 anni fa

(Di martedì 21 maggio 2024) Ladel “inUn importante ritrovamento archeologico in Germania ha riportato alla luce unaa circa 6.800fa, contenente tracce di un individuo definito il “”, sepolto con ricchezze e cibo prelibato. Laè avvenuta nei pressi di Eichendorf, in, da archeologi del distretto di Dingolfing-Landau che stavano effettuando scavi nel villaggio di Exing, a ovest di Monaco. Dettagli dellaLa persona sepolta era accompagnata da cibo, bevande per l’aldilà, coloranti per la pittura del corpo, un’ascia di pietra e un dente di cinghiale tagliato a metà, suggerendo un alto L'articolo proviene da News Nosh.

