Milano-Cortina 2026 | la Guardia di Finanza indaga per corruzione

“Siamo riusciti a portare le Olimpiadi quando eravamo al governo con i 5Stelle, è stato miracoloso portarle a casa con Toninelli che non la vedeva allo stesso modo. Non so come riuscivate a fare le assemblee con Toninelli…”. Così il vicepresidente del consiglio, Matteo Salvini, durante l’evento per i cinquant’anni della Federazione Autotrasportatori Italiani a Molteno, in provincia di Lecco, parlando delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

sportface