L’intelligenza artificiale trasformerà profondamente il lavoro pubblico

L’allarme non è da sottovalutare. Perché il pericolo è reale, concreto. L’intelligenza artificiale potrebbe provocare l’estinzione di migliaia di posti di lavoro anche nel settore pubblico. Una ricerca di Fpa (Forum delle pubbliche amministrazioni) su “L’impatto del L’intelligenza artificiale sul pubblico impiego” ha fatto emergere dati sconvolgenti. dayitalianews

(Adnkronos) – Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato definitivamente la legge Ue sull’Intelligenza artificiale (Ai Act). La legislazione segue un approccio basato sul rischio: maggiore è il rischio di causare danni alla società, più severe saranno le regole. È il primo del suo genere al mondo ed ambisce a stabilire uno standard globale per la […] periodicodaily

