Tennis | Torneo Perugia Djere testa di serie n 1 - c' è anche Passaro

Dopo il vittorioso debutto contro il Quanta Club Milano, arriva in trasferta il Primo stop stagionale per la formazione di B1 dello Junior TENNIS Perugia . I ragazzi capitanati da Andrea Lepri sono stati sconfitti dal TENNIS Club Poggibonsi, con i toscani abili ad ipotecare il successo già dagli incontri di singolare. Qui l’unico punto dei perugini è stato siglato da Nikodje Trivunac, mentre i più esperti Gilberto Casucci ed Alessio De Bernardis nulla hanno potuto rispettivamente contro Mateo Martinez e Turini. sport.quotidiano

Gli Internazionali di tennis Città di Perugia | G.I.Ma. tennis Cup si preparano per la Nona edizione. Il torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF tennis Events nel capoluogo umbro verrà disputato sui campi in terra rossa del tennis Club Perugia dal 9 al 16 giugno. Alcuni tra i tennisti migliori del mondo saranno pronti per dare il massimo nella lotta verso il titolo, che lo scorso anno ha visto prevalere l’attuale numero 38 ATP Fabian Marozsan.

laprimapagina