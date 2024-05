Amici - Mid - chi è la sua cotta famosa | la confessione del cantante

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 21 maggio 2024) Personaggi tv. “”, Mida è stato ospite del programma radiofonico RDS Next. Nel corso della trasmissione, l’ex allievo del talent show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi, ha confessato chi è la sua. Scopriamo insieme tutti i dettagli.Leggi anche: Chiara Ferragni e il gossip sul campione: cosa succede Leggi anche: Funerali Franco Di Mare, la figlia Stella in lacrime (VIDEO) “”, Mida ospite della trasmissione radiofonica RDS Next Mida è appena uscito da “”, il talent show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. Il giovaneè stato uno dei protagonisti di questa edizione del talent show Mediaset. Mida ha già fatto il suo primo instore ed è stato ospite del noto programma radiofonico RDS Next. Nel corso della ...