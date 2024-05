Terremoto ai Campi Flegrei | paura e preoccupazione tra la popolazione - medico 118 lancia l’allarme | Bimbi terrorizzat - temono possa ripetersi a breve

È stata una notte in strada per tanti ssimi cittadini di Pozzuoli dopo le scosse avvertite ieri ai Campi Flegrei . In tanti hanno trovato riparo a bordo di auto posteggiate lontane dagli edifici, oppure nelle due piccole tendopoli allestite dalla Protezione civile rapidamente nella zona del porto e in quella di lungomare Pertini. Poco sonno comunque per tutti: c’è stato chi ha trascorso il tempo giocando a carte o chi è stato per l’intera notte con la radio accesa in attesa di avere notizie. ilfattoquotidiano

Terremoto ai Campi Flegrei , paura a Napoli : oltre 150 scosse in poche ore Forti scosse di Terremoto sono state avvertite ai Campi Flegrei , suscitando paura anche a Napoli , dai quartieri di Chiaia al Vomero. A Pozzuoli e Bagnoli sono state allestite tendopoli dalla Protezione Civile per ospitare chi ha scelto di non rientrare nelle proprie abitazioni. tpi

Campi Flegrei, ci saranno altre forti scosse Cosa dicono gli esperti sul terremoto del 20 maggio - campi Flegrei, ci saranno altre forti scosse Cosa dicono gli esperti sul terremoto del 20 maggio - Qual è il rischio sismico dell’area Un nuovo evento analogo a quello di ieri non può essere escluso. Ingv: “La velocità di sollevamento del suolo non è aumentata e non ci sono variazioni inattese di ... quotidiano

Notte da incubo a Napoli per il terremoto, scuole chiuse solo in alcune zone: ecco perché - Notte da incubo a Napoli per il terremoto, scuole chiuse solo in alcune zone: ecco perché - Notte da incubo anche a Napoli per lo sciame sismico che da ieri sera sta interessando i campi Flegrei, con scosse che hanno ... Pianura (quelle per la protezione civile più vicine all'epicentro ... napolitoday

Sciame sismico ai Campi Flegrei: la situazione dopo le diverse scosse di terremoto durante la notte - Sciame sismico ai campi Flegrei: la situazione dopo le diverse scosse di terremoto durante la notte - Una notte di paura nella zona dei campi Flegrei, Napoli, dopo la terribile scossa di terremoto di magnitudo 4.4 preceduta da un'altra di 35. Da 50 anni la terra non tremava così forte nella vasta area ... meteo