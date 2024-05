Carabiniere scrive sul viso della collega | tolti pistola e tesserino

(Di martedì 21 maggio 2024) Bullismo in una caserma in provincia di Modena. Un comandante dei carabinieri è stato sospeso dopo un gesto umiliante commesso nei confronti di una sua sottoposta. Secondo la ricostruzione, ilavrebbe scritto con una penna la propria firma sul voltogiovane militare. La vicenda...

Cagliari, pestata a sangue per il complimento a un ragazzo: denunciate due coetanee - Cagliari, pestata a sangue per il complimento a un ragazzo: denunciate due coetanee - La mamma sui social ha pubblicato le foto delle ferite della figlia - dopo il pestaggio, calci e pugni, e dopo averle sbattuto ripetutamente la testa in un cancello, presa per un braccio, fatta strisc ... gazzettadelsud

“Litiga con i vicini e li colpisce con ascia e coltello”, arrestato 58enne - “Litiga con i vicini e li colpisce con ascia e coltello”, arrestato 58enne - Colpisce con un’ascia e un coltello a serramanico i vicini di casa al culmine di una lite e aggredisce verbalmente i militari dell’Arma che erano giunti sul posto per riportare la calma. Lo scrive il ... grandangoloagrigento

Litigi tra giovani in piazza, consigliere denuncia - Litigi tra giovani in piazza, consigliere denuncia - Un gruppo di giovani, ieri sera, ha litigato dandosi botte tra le auto che transitavano in piazza Poli a Portici (Napoli): a denunciarlo il consigliere comunale Pd Francesco Portoghese che ha chiesto ... ansa