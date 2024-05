Air Jordan è pronta a rispolverare una leggendaria sneaker olimpica

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 21 maggio 2024) La maggior parte delle colorazioni Airpiù amate di tutti i tempi sono state ispirate dall'eredità di Michaelquando entrava e si batteva in campo. Per lo più ciò significa prendere in prestito le palette delle divise dei Chicago Bulls, campioni per sei volte, o dei Tar Heels della UNC, vincitori del campionato. Meno comuni, ma altrettanto desiderabili, sono le J che rendono omaggio alle imprese dicon la squadra nazionale maschile degli Stati Uniti, con cui ha vinto l'oro ai Giochi Panamericani del 1983, alle Olimpiadi estive del 1984, al Torneo delle Americhe del 1992 e alle Olimpiadi estive del 1992. L'Air6 Olympic è uno dei modelli più amati della squadra USA. Questa particolare versione rosso-bianco-blu ha debuttato solo alle Olimpiadi estive del 2000 a Sydney, otto anni dopo che ...