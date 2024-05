Scuola | Valditara a Palermo - ‘concorso 23 maggio? A quell’ora non ci sono manifestazioni’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 mag. (Adnkronos) – “Io ho chiesto ai tecnici che hanno fissato la data del concorso per dirigenti di spostarla ad altra data e mi hanno detto che era impossibile rinviarla perché cile prove Invalsi e gli scrutini. C’è poi la maturità. Quindi, credo che lo sforzo enorme del Ministero, che ha garantito la partecipazione di tutti questi docenti, non venga certo inficiato perché dalle 14.30 alle 15.30, in un’ora in cui non cimanifestazioni, si tengano dei concorsi in tutta Italia per dare lavoro a dirigenti scolastici e quindi per rendere più efficiente la nostra scuola e la nostra istruzione”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe, tornando a parlare del concorso del 23, giorno delle commemorazioni per la strage di Capaci. ...