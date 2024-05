Alessandro Greco torna in tv | condurrà Unomattina Estate con Greta Mauro

TvBlog rivela che la conduzione di Andrea Perroni e Greta Mauro a Unomattina Estate sarebbe saltata. Al timone del format estivo del programma, in partenza dal 3 giugno, ci sarà Alessandro Greco .Continua a leggere fanpage

Il mio saluto a Franco Di Mare, vittima anche lui della medicina che cura senza fare prevenzione - "Hybris (in greco antico: , hýbris, [hybris]) è un topos (tema ricorrente) della tragedia greca e ... È un antefatto che vale come causa a monte che condurrà alla catastrofe della tragedia stessa" (da ...

Ecco i protagonisti della IV edizione del Mythos Troina Festival: - ... applauditissimo Atena in questi giorni al teatro greco di Siracusa, che avrà come titolo 'Di forme ... ci condurrà con il suo narrare emozionante e arguto dentro il mondo degli dèi e del Mito per ...