Deadpool & Wolverine vietato anche se Disney - Ryan Reynolds | Un grande passo per loro

(Di martedì 21 maggio 2024), intervistato da Fandango, si è detto stupito e contento, perché laha accettato di lasciare chefosse pensato per un divieto ai minori, nell'ambito del Marvel Cinematic Universe di solito "per famiglie".

A luglio arriverà nei cinema il film Deadpool & Wolverine e Marvel ha condiviso un'originale sinossi dal linguaggio "vietato ai minori ". Marvel ha condiviso online due versioni della sinossi ufficiale del film Deadpool & Wolverine , in arrivo nelle sale americane il 26 luglio. Poche ore fa, negli USA, sono infatti state aperte le prevendite per le proiezioni dell'atteso sequel e la descrizione della storia è stata proposta in un modo adatto a tutte le età e un altro contraddistinto da un linguaggio molto più adulto e in linea con il personaggio. movieplayer

L'attore pensa che il pubblico debba sapere esattamente cosa aspettarsi una volta in sala Ryan Reynolds vuole essere sicuro che le persone sappiano cosa aspettarsi quando si siederanno in sala per vedere Deadpool & Wolverine a luglio, tanto che ha già anticipato l'assenza della consueta scena post-credits. Un codice QR nascosto che appare brevemente tra le gambe di Wolverine in nel nuovo trailer condiviso ieri ha portato gli spettatori più attenti a un "disclaimer" letto dallo stesso Reynolds . movieplayer

Deadpool & Wolverine sarà un'interessante prima volta per l'MCU, ecco perché - deadpool & Wolverine sarà un'interessante prima volta per l'MCU, ecco perché - È iniziata la prevendita dei biglietti per deadpool & Wolverine, il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe attesissimo dai fan. Ryan Reynolds e Hugh Jackman sono impegnati in varie interviste ... cinema.everyeye

Deadpool & Wolverine: il codice QR nascosto nel nuovo spot, la sinossi irriverente e la durata ufficiale - deadpool & Wolverine: il codice QR nascosto nel nuovo spot, la sinossi irriverente e la durata ufficiale - Con l'apertura delle prevendite negli Stati Uniti, la campagna promozionale di deadpool & Wolverine è entrata nel vivo. badtaste

Deadpool & Wolverine diventano testimonial della birra Heineken in uno spot - deadpool & Wolverine diventano testimonial della birra Heineken in uno spot - Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una ... badtaste