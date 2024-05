OpenAI ha rimosso la voce di Sky da Gpt-4o

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 21 maggio 2024) «Ladi Sky non è quella di Scarlett Johansson e non è mai stata concepita per somigliarle. Abbiamo scelto il doppiatore dietro ladi Sky prima di contattare la signora Johansson. In segno di rispetto per la signora Johansson, abbiamo sospeso l’uso delladi Sky nei nostri prodotti. Ci dispiace per la signora Johansson per non aver comunicato meglio». Partiamo da questa dichiarazione di Sam Altman che è arrivata immediatamente dopo la comunicazione dell’attrice che ha svelato il retroscena di un contatto con il numero uno diper persuaderla a “prestare” la suaa GPT-4o. In realtà, c’era molto più di un solo indizio: il fondatore di, infatti, aveva anche realizzato un tweet enigmatico, in cui era contenuta soltanto la parola her. Sembrava un riferimento ...