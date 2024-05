Euro 2024 | Italia a caccia del bis - riuscito solo alla Spagn - i bomber a caccia di Platini

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - Le grandi manifestazioni sportive, soprattutto quelle calcistiche, regalano sempre storie straordinarie che portanoribalta, nel bene e nel male, tantissimi protagonisti. Cosa succederà a? Gli esperti Sisal hanno analizzato record e underdog, prestazioni epiche e flop clamorosi. L'torna in Germania da Campione in carica. I ragazzi di Spalletti vanno adi un bis, nella storia della competizionepea,a nel 2008 e nel 2012. Gli esperti Sisal ritengono l'impresa tricolore tutt'altro che semplice, ma non certo impossibile vista la quota 16 con cui è data la conferma del titolo conquistato a Londra. ...

Dopo essersi rintanato per mesi negli Stati Uniti, al fine di ritrovarsi, riecco il figliol prodigo tornare in Italia . Gli americani direbbero "he’s back": Marcell Jacobs sarà in gara oggi a Roma , città che per anni è stata una seconda casa dopo Desenzano del Garda. L’azzurro è atteso in pista, alle 18.55, allo Stadio di Marmi della capitale, impianto rinnovato in vista degli imminenti Europei (7– 12 giugno). sport.quotidiano

EURO 2024 - L'Italia difende il titolo, Spalletti tenta il bis - euro 2024 - L'Italia difende il titolo, Spalletti tenta il bis - L'Italia arriva in Germania per l'europeo 2024 di calcio da Campione in carica. I ragazzi di Spalletti vanno a caccia di un bis riuscito, nella storia della competizione europea, solo alla Spagna nel ... napolimagazine

EURO 2024 - Italia come la Spagna: per i bookmakers gli Azzurri puntano il bis, bomber, quote da record per superare Platini - euro 2024 - Italia come la Spagna: per i bookmakers gli Azzurri puntano il bis, bomber, quote da record per superare Platini - Manca meno di un mese all’inizio di euro 2024, un’edizione che può regalare nuovi record. Come per l’Italia, che parte per la Germania alla ricerca di un bis riuscito, nella storia della competizion, ... napolimagazine

"La caccia selvaggia", lo spettacolo alla Sala del Ridotto del Teatro Verdi - "La caccia selvaggia", lo spettacolo alla Sala del Ridotto del Teatro Verdi - Se in tutta la vita ho compiuto una sola buona azione, di essa, con tutta l’anima, mi pento! padovaoggi