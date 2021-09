Sacchi: “Per lo scudetto lotta tra Milan, Napoli e Inter. La Juve ha ancora problemi da risolvere” (Di sabato 25 settembre 2021) Arrigo Sacchi, nel corso di un’Intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato delle principali vicende del calcio italiano a partire dalla lotta scudetto. L’ex allenatore ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo quest’ultimo argomento: “Non sono un mago, però queste Milan, Napoli e Inter stanno andando forte, mentre la Juve ha ancora problemi da risolvere. È possibile che sia una lotta a tre. Spalletti sta facendo un ottimo lavoro e la cosa mi rende felice: l’ho sempre stimato e so che adesso ha la possibilità di trasmettere una personalità forte al suo gruppo. Gli serve trovare la continuità. Inzaghi è bravo, ha mantenuto l’ossatura della passata stagione, non ha cambiato modulo, ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Arrigo, nel corso di un’vista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato delle principali vicende del calcio italiano a partire dalla. L’ex allenatore ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo quest’ultimo argomento: “Non sono un mago, però questestanno andando forte, mentre lahada. È possibile che sia unaa tre. Spalletti sta facendo un ottimo lavoro e la cosa mi rende felice: l’ho sempre stimato e so che adesso ha la possibilità di trasmettere una personalità forte al suo gruppo. Gli serve trovare la continuità. Inzaghi è bravo, ha mantenuto l’ossatura della passata stagione, non ha cambiato modulo, ...

Advertising

zazoomblog : Sacchi: Contento per Spalletti ma vincere a Napoli non è semplice. Dovrà fare due cose per farlo - #Sacchi:… - Stroozman : Che bello #Sacchi Ha dato per favorite le milanesi e il Napoli Dopo 5 partite si è espresso indicando le prime 3 Genio. - Spazio_Napoli : Sacchi: 'Contento per Spalletti ma vincere a Napoli non è semplice. Dovrà fare due cose per farlo' - gilnar76 : Sacchi: 'Contento per Spalletti ma vincere a #Napoli non è semplice. Dovrà fare due cose per farlo' #Forzanapoli… - MilanLiveIT : I consigli di Arrigo #Sacchi per questo #Milan??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Sacchi Per Corsa scudetto, parla Sacchi: 'Lotta a tre possibile' Milan, Napoli ed Inter in vantaggio sulle altre concorrenti: Arrigo Sacchi parla della corsa scudetto Arrigo Sacchi © Getty ImagesUna possibile corsa a tre per lo scudetto? Possibile. A compierla sono le tre squadre che hanno caratterizzato la scena sul finale degli anni '80 e all'inizio degli anni '90: ...

UFFICIALE - Napoli - Cagliari, dalle 16:45 tornelli aperti per l'ingresso al Maradona 52/2021.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Sacchi: "Vincere a Napoli è difficile, Spalletti dovrà allenare anche l'ambiente" Napoli, a Gennaio la Coppa d'Africa inciderà. In 4 non ...

Guanti, cappellino e sacchi per la pulizia di giardini e spiagge il Resto del Carlino Juventus, lotta scudetto: Sacchi: “Sarà una corsa a tre” All'orizzonte per la Juventus c'è un altro turno di campionato insidioso che vedrà arrivare allo Stadium la Sampdoria di D'Aversa.

Corsa scudetto, parla Sacchi: “Lotta a tre possibile” Milan, Napoli ed Inter in vantaggio sulle altre concorrenti: Arrigo Sacchi parla della corsa scudetto. Arrigo Sacchi ©? . Una possibile corsa a tre per lo scudetto?

Milan, Napoli ed Inter in vantaggio sulle altre concorrenti: Arrigoparla della corsa scudetto Arrigo© Getty ImagesUna possibile corsa a trelo scudetto? Possibile. A compierla sono le tre squadre che hanno caratterizzato la scena sul finale degli anni '80 e all'inizio degli anni '90: ...52/2021.'LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: "Vincere a Napoli è difficile, Spalletti dovrà allenare anche l'ambiente" Napoli, a Gennaio la Coppa d'Africa inciderà. In 4 non ...All'orizzonte per la Juventus c'è un altro turno di campionato insidioso che vedrà arrivare allo Stadium la Sampdoria di D'Aversa.Milan, Napoli ed Inter in vantaggio sulle altre concorrenti: Arrigo Sacchi parla della corsa scudetto. Arrigo Sacchi ©? . Una possibile corsa a tre per lo scudetto?