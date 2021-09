UFC 266 | tutte le ultime novità

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 24 settembre 2021) UFC 266 è finalmente in arrivo. A distanza di quasi due mesi da UFC 265 che vide protagonisti del main event Derrick Lewis e Ciryl Gane, la UFC è pronta a tornare questo fine settimana con una grandiosa card numerata. Infatti l’evento non solo metterà in scena due ottimi match titolati ma vedrà in azione altrettanti grandissimi fighter ai vertici della promotion nonché l’atteso ritorno di Nick Diaz. Quest’oggi dunque, nel consueto appuntamento con UFC NEWS, andremo a vedere lesu UFC 266 nonché le più rilevanti notizie sui prossimi match in programma. Perché UFC 266 è così spettacolare? Come noto già da tempo potremo assistere alla grandiosa main card di UFC 266 nella notte tra sabato e domenica a partire dalle ore 4.00 su DAZN. Tuttavia a rendere l’evento ancora più eccezionale è l’alta qualità anche della preliminary card. Infatti ...