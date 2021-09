Parigi | catturato zio di Saman indiziato e accusato da fratello | ' nel bosco per ucciderla e seppellirla'

Advertising

ItalicaTestudo : RT @SecolodItalia1: Catturato a Parigi lo zio di Saman: tradito dai post sui Social. Era protetto da una rete di amici pakistani https://t.… - michelebelloli : RT @SecolodItalia1: Catturato a Parigi lo zio di Saman: tradito dai post sui Social. Era protetto da una rete di amici pakistani https://t.… - marianevacannas : RT @SecolodItalia1: Catturato a Parigi lo zio di Saman: tradito dai post sui Social. Era protetto da una rete di amici pakistani https://t.… - UBrignone : RT @SecolodItalia1: Catturato a Parigi lo zio di Saman: tradito dai post sui Social. Era protetto da una rete di amici pakistani https://t.… - MyraCrystall : RT @SecolodItalia1: Catturato a Parigi lo zio di Saman: tradito dai post sui Social. Era protetto da una rete di amici pakistani https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi catturato

- È stato arrestato questa mattina a, lo zio di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa da Novellara, nel reggiano, il 30 aprile scorso dopo essersi opposta ad un matrimonio combinato. L'...Braccato dai carabinieri di Reggio Emilia che attraverso le analisi dei contatti social hanno portato le ricerche a, è statodagli agenti francesi su mandato di arresto europeo dopo ...Tra loro anche i genitori della ragazza. Non aveva documenti con sè quando è stato controllato, ma Danish Hasnain sarebbe stato riconosciuto e quindi tradito da un neo sul volto. L'arresto in seguito ...Danish Hasnain è considerato la 'mente' dell'omicidio della 18enne pachistana scomparsa nell'aprile scorso e il cui corpo non è stato mai ritrovato ...