Caso Denise Pipitone | la pista tunisina | sulla nave c’era un bambino e non una bambina?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Si torna a parlare della famosanella puntata di Storie Italiane in onda oggi 22 settembre 2021. In queste ultime settimane si è molto parlato della possibilità chesi fosse imbarcata, il 2 settembre del 2004, il giorno dopo la sua scomparsa, su unache da Trapani era partita alla volta di Tunisi. Unache ha fatto molto discutere soprattutto perchè è stato diffuso un documento che mostrava i dati delle persone che erano a bordo di quel traghetto. Due adulti e anche una, le cui iniziali sarebbero state SS. In un primo momento, anche su suggerimento delle indicazioni date dall’ex Pm Maria Angioni, si era pensato che quellafosse la stessa “S” di cui anche in passato si era parlato in riferimento ...