Nandez Cagliari, è guerra aperta: le ultime sull'obiettivo Inter (Di domenica 8 agosto 2021) Nahitan Nandez non si è presentato all'aeroporto per partire alla volta della Spagna con il Cagliari: è conflitto aperto con i rossoblù Nahitan Nandez non si è presentato all'aeroporto ieri per partire con il resto della squadra in vista dell'amichevole contro il Maiorca. Quella dell'uruguaiano è stata una decisione senza giustificazione – scrive questa mattina L'Unione Sarda – tanto da far infuriare i vertici della società. Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è irritato anche per l'atteggiamento che sta mostrando l'Inter che, dalla cessione di Lukaku incasserà svariati milioni di euro, ma non sono ...

