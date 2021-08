Oro nella staffetta 4×100 | l’Italia è la più veloce al mondo A Tokyo un’altra impresa azzurra | la più incredibile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 agosto 2021) Oltre l’inimmaginabile:vince la medaglia d’oroalle Olimpiadi di. Lorenzo Patta, Lamont Marcell Jacobs, Eseosa Fostine Desalu e Filippo Tortu: sono i nomi dei quattro atleti più veloci al. Dalla corsia 8 hanno conquistato uno storica oro in 37.50, davanti alla Gran Bretagna (37.51) e al Canada (37.70). Persi tratta del decimo oro ai Giochi giapponesi, già storici per le 38 medaglie conquistate. Dall’atletica leggere arriva il quinto trionfo, il più. Articolo in aggiornamento L'articolo ...