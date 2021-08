Advertising

istsupsan : ??Diretta della conferenza stampa sull’analisi dati Monitoraggio Regionale #Covid19 con il Presidente #ISS Silvio Br… - istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: 'incidenza di 68 per 100mila con ampia variabilità regionale (+10 rispetto a settimana scor… - istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: 'chi ha doppia dose ha livello di protezione elevato nei confronti dell'infezione, particol… - orizzontescuola : Brusaferro (ISS): “Bisogna accelerare con le vaccinazioni anti-Covid” - ProDocente : Brusaferro (ISS): “Bisogna accelerare con le vaccinazioni anti-Covid” -

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro ISS

In Italia la curva epidemiologica 'sta crescendo, anche se più lentamente rispetto alle altre settimane'. Il presidente dell', Silvio, lo annuncia durante la conferenza stampa sul monitoraggio dei dati Covid eseguito dalla Cabina di Regia. 'C'è un segnale di lenta ripresa del numero di nuovi casi in molte ...Secondo il presidente'decresce l'eta' mediana di chi contrae l'infezione: e' pari a 27 anni ... Sul fronte vaccini, 'procede bene la campagna tra i giovani - ha detto- tanto che nella ...“L’auspicio e’ che tutta la popolazione scolastica nelle fasce di eta’ raccomandare possa vaccinarsi con ciclo completo, questo e’ il nostro appello perche’ la vaccinazione e’ lo strumento piu’ sicuro ...Frena la crescita dei contagi di coronavirus oggi in Italia, dove la variante Delta è ancora prevalente. La conferma arriva dal presidente dell’Istituto superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, dura ...