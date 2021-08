Terremoto Inter | le voci sulle dimissioni di Marotta e Ausilio

(Di giovedì 5 agosto 2021) E’ una situazione delicatissima in casa, è già partita la contestazione da parte dei tifosi. Il club nerazzurro è reduce della vittoria dello scudetto, sarà molto difficile confermarsi anche nel prossimo campionato. La dirigenza ha imposto il ridimensionamento a causa dei gravi problemi dal punto di vista economico, l’addio con l’allenatore Antonio Conte è stato solo il primo campanello d’allarme. Si è già materializzata la prima cessione eccellente, l’esterno Hakimi si è trasferito al Psg per 70 milioni di euro. E’ quasi fatta anche per la cessione di Lukaku al Chelsea. Il belga ha deciso di tornare in Inghilterra, i motivi sono di tipo tecnico ma anche economico. ...

... ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Marotta e Zhang © Getty ImagesL'vicina a salutare ... ma l'addio dell'attuale numero 9 potrebbe scaturire un veroin società. I presupposti per ...Sky -in casa. Lukaku ha deciso, vuole il Chelsea. Il belga avrebbe già comunicato la decisione all'. Così Di Marzio: "La vicenda Lukaku è indirizzata. Romelu ha deciso di andare al ...E’ una situazione delicatissima in casa Inter, è già partita la contestazione da parte dei tifosi. Il club nerazzurro è reduce della vittoria dello scudetto, sarà molto difficile confermarsi anche nel ...Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista ovviamente Romelu Lukaku ma anche la società, da Zhang a Beppe Marotta ...