Tokyo 2020 ciclismo, Italia d'oro nell'inseguimento a squadre (Di mercoledì 4 agosto 2021) Medaglia d'oro nel ciclismo su pista per l'Italia nell'inseguimento a squadre a Tokyo 2020. Il quartetto azzurro (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan) ha trionfato in finale sulla Danimarca con una straordinaria rimonta negli ultimi 3 giri facendo registrare anche il record del mondo in 3'42"032. Protagonista assoluto Ganna, travolgente nel rush finale fino al sorpasso in extremis. Bronzo alla Gran Bretagna. Per l'Italia, sesta medaglia d'oro ai Giochi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Olimpiadi. Sesto oro italiano: è nel ciclismo su pista, record del mondo La gioia di Simone Consonni dopo la vittoria - Ansa . Oro olimpico con record del mondo per il quartetto azzurro dell'inseguimento del ciclismo su pista, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri - Simone Consonni, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Filippo Ganna - hanno battuto la Danimarca con il tempo di 3'42"032, migliorando il primato stabilito ieri in semifinale , ...

Ciclismo pista, impresa per l'Italia nell'inseguimento a squadre: è la sesta medaglia d'oro Sesta medaglia d'oro per l'Italia a Tokyo 2020+++ . Oro olimpico con record del mondo per il quartetto azzurro dell'inseguimento del ciclismo su pista, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri - Simone Consonni, Francesco Lamon, ...

Olimpiadi oggi, le medaglie degli italiani in diretta: i risultati del 27 luglio a Tokyo 2020 Corriere della Sera Diretta Nicolai Lupo-Cherif Ahmed/ Streaming video Rai: azzurri per l’impresa (volley) Diretta Nicolai Lupo-Cherif Ahmed: streaming video Rai, orario e risultato live del match per i quarti di finale del beach volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Diretta Nicolai Lupo-Cherif ...

Tokyo 2020: Consonni oro olimpico nell’inseguimento a squadre Il bergamasco, insieme a Francesco Lamon, Jonathan Milan e Filippo Ganna, si è imposto col crono di 3’42”032 (nuova record del mondo) sulla Danimarca C’è un bergamasco sul gradino più alto del podio n ...

