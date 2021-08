Dopo vent' anni l' oro nella vela torna in Italia Ora si fa il tifo per il ciclismo su pista

(Di martedì 3 agosto 2021) AGI - Caterina Banti e Ruggero Tita hanno vinto la medaglia d'oro nel Nacra 17 della. Buone notizie dall'atletica. Allo stadio nazionale due azzurri hanno staccato il biglietto per la finale del salto triplo: Andrea Dallavalle ed Emanuel Ihemeje hanno ottenuto rispettivamente la settima e la nona misura in qualificazione. Eliminato invece Tobia Bocchi, primo degli esclusi con 16.78 metri. Ottimo esordio anche per Eseosa Fostine Desalu nei 200 metri piani: l'azzurro ha chiuso al terzo posto la sesta batteria correndo in 20"29, quarto tempo assoluto delle batterie. Niente da fare, invece, per Antonio Infantino, che ha chiuso al 5° posto la quinta batteria in 20"90, ...

AGI - Caterina Banti e Ruggero Tita hanno vinto la medaglia d'oro nel Nacra 17 della Vela. Buone notizie dall'atletica . Allo stadio nazionale due azzurri hanno staccato il biglietto per la finale del ...Così come per Alessandro Sibilio : il napoletano, passato in secondo piano ierile imprese dei ... che sta in piedi da'anni e si attesta sui 47'54'. Una vittoria, comunque, per lui e per Sara ...Caterina Banti e Ruggero Tita si impongono nella nel Nacra 17. Buone notizie dall'atletica grazie ad Andrea Dallavalle ed Emanuel Ihemeje ...Parla il medico veterinario Guido Pietroluongo dell’Università di Padova. «Godiamoci lo spettacolo, evitiamo di volerle accarezzare o cavalcare» ...