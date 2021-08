Tokyo 2020, pallanuoto maschile: risultati e classifiche (Di lunedì 2 agosto 2021) L’attesa è finita, inizia il torneo di pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia di Sandro Campagna arriva all’appuntamento a cinque cerchi da campione del mondo in carica, ma sarà davvero difficile confermarsi anche ai Giochi vista la concorrenza altissima. Andiamo allora a scoprire i risultati e le classifiche costantemente aggiornate della manifestazione con gli orari italiani e tutti gli scontri dei due gironi da sei squadre che costituiscono il tabellone a dodici partecipanti di questa edizione. GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) L’attesa è finita, inizia il torneo dialle Olimpiadi di. L’Italia di Sandro Campagna arriva all’appuntamento a cinque cerchi da campione del mondo in carica, ma sarà davvero difficile confermarsi anche ai Giochi vista la concorrenza altissima. Andiamo allora a scoprire ie lecostantemente aggiornate della manifestazione con gli orari italiani e tutti gli scontri dei due gironi da sei squadre che costituiscono il tabellone a dodici partecipanti di questa edizione. GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - infoitsport : Tokyo 2020, Jacobs scrive agli italiani: “Siete incredibili” - AngelaMARINAPA2 : RT @Libero_official: I sospetti gratuiti del #WashingtonPost su Marcell #Jacobs: 'Il suo sport pieno di campioni che esplodono e poi si riv… -