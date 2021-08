Telegram punta ai video | ecco tutte le novità del nuovo aggiornamento

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 2 agosto 2021) Mentre WhatsApp ingegna una soluzione per prendere parte alle videochiamate di gruppo anche se non abbiamo risposto in tempo, il servizio di messaggistica di Pavel Durov si evolve ancora una volta introducendo una serie di novità. Infatti, dopo le videocall di gruppo e la funzione per importare le chat di WhatsApp in modo facile e veloce, il team di Telegram ha reso disponibile un nuovo aggiornamento che piacerà agli utenti iOS e Android che spesso utilizzano i video nelle loro conversazioni. https://twitter.com/telegram/status/1421136424573755400