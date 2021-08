Ufficiale: Pedro Leon lascia l’Eibar e firma con il Fuenlabrada (Di domenica 1 agosto 2021) È Ufficiale, Pedro Leon, 34 anni, ha chiuso definitivamente la sua relazione con l’Eibar e ha firmato per una stagione (con un’opzione per un’altra) con il Fuenlabrada. L’annuncio è stato dato dallo stesso club che milita in Segunda Division. Foto: Twitter Fuenlabrada L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) È, 34 anni, ha chiuso definitivamente la sua relazione cone hato per una stagione (con un’opzione per un’altra) con il. L’annuncio è stato dato dallo stesso club che milita in Segunda Division. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

