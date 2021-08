Jacobs da record: primato europeo e finale conquistata nei 100 metri (Di domenica 1 agosto 2021) E' un Marcell Jacobs che ci fa sognare quello che ha corso in 9"84 la sua semifinale nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, conquistando una finale già storica per l'atletica italiana. L'atleta di ... Leggi su globalist (Di domenica 1 agosto 2021) E' un Marcellche ci fa sognare quello che ha corso in 9"84 la sua seminei 100alle Olimpiadi di Tokyo, conquistando unagià storica per l'atletica italiana. L'atleta di ...

Advertising

Coninews : MARCELL VOLA IN FINALEEEEEE! ?? Con uno strepitoso 9.84, nuovo record italiano, Marcell #Jacobs ottiene il pass pe… - Coninews : JACOBS SPAZIALE ??? A #Tokyo2020 con 9.94 Marcell #Jacobs migliora il record italiano dei 100 metri! ????… - Eurosport_IT : ?????????? ???????????? ???????????????????????????????? ?????????? Marcell Jacobs vola in finale dei 100m con il NUOVO RECORD EUROPEO! Sei un F… - redroby5 : RT @fanpage: #Jacobs spaziale! Italia in finale dei 100 metri alle #Olympics2021 con il nuovo record europeo #Athletics - esserequi : RT @celestialele: per me tamberi a cui non frega nulla della sua finale e va a festeggiare il record di jacobs con tanto di “ma che cazzo h… -