Vola il Pil nel secondo trimestre 2021 | +2 | 7% In 5 mesi +400mila occupati

(Di venerdì 30 luglio 2021) La variazione acquisita della crescita per ilè pari a +4,8%. Lavoro,in aumento ma -470mila dall’inizio del Covid

L'Istat ha rivisto leggermente al rialzo le stime sulitaliano del primo trimestre 2021. In base agli ultimi calcoli, l'economia italiana è cresciuta dello 0,2% contro il +0,1% stimato a giugno e ...Lo rileva la stima preliminare dell'Ufficio federale di statistica, spiegando che su base annuale iltedesco è aumentato del 9,20%. La ripresa nel secondo trimestre ha seguito il graduale ...Aumento del 17,3% rispetto a minimi dello stesso periodo 2020. +166mila occupati a giugno, +267mila su anno, tasso disoccupazione scende sotto 10% (ANSA) ...Nel secondo trimestre del 2021 il Pil italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato del 2,7% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% in termini tendenziali. Lo ...