Alan Palmieri: Il successo di Battiti Live è nella commistione di linguaggi (Di venerdì 30 luglio 2021) Alan Palmieri conduce Battiti Live con Elisabetta Gregoraci su Italia1 «L'importanza che ha avuto Claudio Cecchetto nel mondo dell'intrattenimento e della comunicazione ancora non è stata capita a fondo, decifrata e messa nei libri che parlano di mass media», così dice Alan Palmieri, 46 anni, station manager di Radio Norba e direttore artistico di Battiti Live, programma musicale di successo di Italia1 (ieri è stata la seconda trasmissione più vista in Italia dopo la fiction di Rai1). Dopo una gavetta nelle radio locali pugliesi, ...

