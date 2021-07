Roma. Portuense: colombiana uccisa a coltellate, fermato un connazionale (Di giovedì 29 luglio 2021) Delitto passionale a Roma. Il femminicidio è avvenuto in un appartamento in via Federico Guarducci, in zona Portuense. L’allarme è scattato da una serie di segnalazioni di una donna, sporca di sangue, che chiedeva aiuto sul balcone. All’arrivo della polizia la colombiana di 44 anni era morto. La sudamericana è stata uccisa a coltellate. Sul corpo ferite procurate con un coltello da cucina. La polizia ha bloccato il compagno, un connazionale di 67 anni. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato San Paolo. Leggi su laprimapagina (Di giovedì 29 luglio 2021) Delitto passionale a. Il femminicidio è avvenuto in un appartamento in via Federico Guarducci, in zona. L’allarme è scattato da una serie di segnalazioni di una donna, sporca di sangue, che chiedeva aiuto sul balcone. All’arrivo della polizia ladi 44 anni era morto. La sudamericana è stata. Sul corpo ferite procurate con un coltello da cucina. La polizia ha bloccato il compagno, undi 67 anni. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato San Paolo.

