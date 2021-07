Scrittori | è morta Mo Hayder | autrice di storie criminali**

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Londra, 28 lug. - (Adnkronos) - La scrittrice britannica Clare Dunkel, conosciuta anche con lo pseudonimo di Modi una decina di thriller con ricorrenti scoperte di cadaveri e serial killer, èper una malattia del motoneurone all'età di 59 anni. "È con molta tristezza che annunciamo che Clare Dunkel ènella mattina del 27 luglio - ha scritto oggi in un comunicato il suo editore inglese Century - A Clare era stata diagnosticata una malattia del motoneurone il 22 dicembre scorso. Ha combattuto valorosamente, ma la malattia è progredita ad un ritmo allarmante". L'viveva a ...

