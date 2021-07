Pop | Bonafoni | ‘Roma Futura’ domani incontra la città

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 luglio 2021) Roma – “A pochi giorni dalla presentazione del simbolo della lista civica ecologista, femminista, egualitariaper Gualtieri sindaco, mercoledì 28 luglio alle ore 19 sarò con il capolista Giovanni Caudo a largo Venue, nel quartiere Prenestino, per il primo incontro con le cittadine e i cittadini, le reti sociali, i comitati e le associazioni della Capitale in vista delle amministrative d’autunno.” “Vogliamo così inaugurare un percorso condiviso e aperto che non intende limitarsi all’appuntamento elettorale, ma vuole affidare alle migliori energie sociali già in campo un ruolo politico attivo e radicato nei quartieri della nostra ...