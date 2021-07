Ancora alto il rischio di violenti temporali e grandinate: poi anticiclone sempre più forte (Di martedì 27 luglio 2021) Fino a tutta la giornata di martedì 27 rischio violenti temporali, poi anticiclone africano sempre più forte. Fino a tutta la giornata di martedì 27 luglio rimarrà piuttosto elevato il rischio di violenti temporali sulle nostre regioni settentrionali, in attesa di una nuova estensione dell’anticiclone africano, che a partire dalla seconda parte della settimana farà sentire la sua influenza in maniera sempre Leggi su periodicodaily (Di martedì 27 luglio 2021) Fino a tutta la giornata di martedì 27, poiafricanopiù. Fino a tutta la giornata di martedì 27 luglio rimarrà piuttosto elevato ildisulle nostre regioni settentrionali, in attesa di una nuova estensione dell’africano, che a partire dalla seconda parte della settimana farà sentire la sua influenza in maniera

Advertising

nicola_pinna : Sto riattraversando ora le strade devastate dagli #incendi che hanno piegato il cuore della #Sardegna: una via cruc… - emergenzavvf : Ancora acqua dall’alto con i nostri 3 #canadair che supportano il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco impegnat… - alessiodesiena : @MariuzzoAndrea Appunto e personalmente non vedo come potrebbe essere altrimenti. Il problema è che tanti colleghi,… - yumizorba : Ricordo quella Volta che all’Inail a Parma hanno messo in discussione il Fatto che fossi tu e che eri e soprattutto… - DomPer888 : @alessiarotta @EnricoLetta Veramenteeeee... Grazie Onorevole questa sua notizia mi ha fatto venire la pelle d'oc… -