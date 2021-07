'Premio innovatori responsabili', il riconoscimento della Regione per valorizzare le buone prassi: candidature on - line dal 1 al 30 ... (Di lunedì 26 luglio 2021) Le candidature potranno essere inviate dall'1 al 30 settembre 2021 secondo le modalità indicate alla pagina https://imprese.Regione.emilia - romagna.it/rsi/doc/Premio - innovatori/Premio - er - rsi - ... Leggi su bolognatoday (Di lunedì 26 luglio 2021) Lepotranno essere inviate dall'1 al 30 settembre 2021 secondo le modalità indicate alla pagina https://imprese..emilia - romagna.it/rsi/doc/- er - rsi - ...

Advertising

EliElielba : RT @sbonaccini: ??Innovatori responsabili 2021: premio per sostenibilità ambientale e obiettivi del Patto per il Lavoro e il Clima ??Rivolto… - GianpieroCalzol : Innovatori responsabili 2021: premio per la sostenibilità ambientale e gli obiettivi del Patto per il Lavoro e il C… - Tele_Nicosia : Sostenibilità al centro “Premio innovatori responsabili” in Emilia - phibylydia : RT @sbonaccini: ??Innovatori responsabili 2021: premio per sostenibilità ambientale e obiettivi del Patto per il Lavoro e il Clima ??Rivolto… - Italpress : Sostenibilità al centro “Premio innovatori responsabili” in Emilia -