Olimpiadi 2020 | Gal Gadot in tendenza dopo la performance di Imagine alla cerimonia d' apertura

L'attrice di Wonder Woman Gal Gadot non si è esibita alle Olimpiadi 2020, ma dopo che alla cerimonia d'apertura a Tokyo è stata cantata Imagine, Twitter ha deciso di rievocare un certo video. No, Gal Gadot non c'entra nulla con le Olimpiadi 2020 a Tokyo, ma la sua connessione con il brano Imagine è ormai inevitabile. Così quando la canzone si è rivelata essere nella scaletta della cerimonia d'apertura, Twitter ha dato il meglio di sé con i commenti ...

