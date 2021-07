Chi infetta paga: anche la NFL contro i giocatori no-vax. Multe per chi non s’è vaccinato (Di venerdì 23 luglio 2021) Ora che ci sono i vaccini, non ci sono scuse. anche il football americano, la NFL, non ha intenzione di perdere soldi a causa dei giocatori no-vax e ha deciso che scaricherà su di loro i danni di eventuali partite non disputate per colpa di focolai di Covid. Niente più partite sospese o rinviate, niente recuperi. Focolaio uguale partita persa a tavolino, soprattutto se in squadra ci sono uno o più giocatori non vaccinati. Inoltre, se la partita viene cancellata, nessun giocatore riceve il suo stipendio per il giorno della partita, e vale sia per la squadra che ha causato l’annullamento che per l’avversario “innocente”. La squadra con gli ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 luglio 2021) Ora che ci sono i vaccini, non ci sono scuse.il football americano, la NFL, non ha intenzione di perdere soldi a causa deino-vax e ha deciso che scaricherà su di loro i danni di eventuali partite non disputate per colpa di focolai di Covid. Niente più partite sospese o rinviate, niente recuperi. Focolaio uguale partita persa a tavolino, soprattutto se in squadra ci sono uno o piùnon vaccinati. Inoltre, se la partita viene cancellata, nessun giocatore riceve il suo stipendio per il giorno della partita, e vale sia per la squadra che ha causato l’annullamento che per l’avversario “innocente”. La squadra con gli ...

Advertising

007Vincentxxx : @leleand12 Non sono novax ??diciamo risposta diplomatica,ma alla fine non vedo differenze tra chi ti infetta capisci… - GandalfGrigioOf : a che servono anni ed anni di studi di virologia e ricerca scientifica se poi chi si infetta tanto si infetta ed am… - napolista : Tolleranza zero nel football americano: niente più partite rinviate per focolai. E ai giocatori non vaccinati verrà… - antoniotrande : @LucaBizzarri @NicolaPorro Chi ve l'ha raccontata questa storia del 'infetta meno del...'? I vaccini sono in fase d… - sonoioanchequi : @GianpieroMonte @giorgioiommi @provaperderti Ma lo sa che chi è vaccinato si infetta ed è infettivo, il vaccino non… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi infetta Green pass, ecco quando la certificazione va mostrata e a chi ...per chi ha il Green pass ed entra in contatto con un positivo. A quanto si apprende si starebbe ora lavorando per scrivere la norma. Nulla cambierebbe invece se ci si ricontagia o ci si infetta ...

Green pass obbligatorio dal 6 agosto, prorogato lo stato di emergenza Quarantena La quarantena potrebbe essere ridotta per chi ha il Green pass ed entra in contatto con un positivo. Nulla cambierebbe invece se ci si contagia nuovamente o ci si infetta nonostante il ...

Covid e quarantena, 5 domande e risposte: chi deve farla e perché Il Sole 24 ORE Green pass, Pregliasco: "Bene, ma non escluderei obbligo vaccinale" “Il Green pass rimarca oggettivamente e orgogliosamente che ci si è vaccinati per proteggere se stessi e gli altri. Come utilizzarlo è ovviamente una scelta politica. Ma decidere di vaccinarsi è un’az ...

È legittimo anche l’obbligo universale Modulare l’obbligo senza generalizzarlo ed imporre un Green pass abilitante per l’accesso a servizi, luoghi o eventi diventa anzi una scelta legislativa politica “moderata”, a fronte dell’ecatombe di ...

...perha il Green pass ed entra in contatto con un positivo. A quanto si apprende si starebbe ora lavorando per scrivere la norma. Nulla cambierebbe invece se ci si ricontagia o ci si...Quarantena La quarantena potrebbe essere ridotta perha il Green pass ed entra in contatto con un positivo. Nulla cambierebbe invece se ci si contagia nuovamente o ci sinonostante il ...“Il Green pass rimarca oggettivamente e orgogliosamente che ci si è vaccinati per proteggere se stessi e gli altri. Come utilizzarlo è ovviamente una scelta politica. Ma decidere di vaccinarsi è un’az ...Modulare l’obbligo senza generalizzarlo ed imporre un Green pass abilitante per l’accesso a servizi, luoghi o eventi diventa anzi una scelta legislativa politica “moderata”, a fronte dell’ecatombe di ...