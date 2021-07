Draghi | «L' economia dell' Italia cresce ma la variante Delta è una minaccia Il green pass non è un arbitrio ma una necessità»

(Di giovedì 22 luglio 2021)al chiuso per i ristoranti, per cinema e teatri, le discoteche rimarranno chiuse. E il premier invita glini a vaccinarsi per se stessi e per gli altri

Leggi anche: 'Green pass non è un arbitrio" 'La modifica sostanziale in accordo con le regioni prevede di considerare il tasso di ospedalizzazione come parametro prevalente. Una regione in ...L'obiettivo di somministrare 60 milioni di dosi entro il 20 luglio è stato superato', dicesnocciolando i dati della campagna di vaccinazione. 'La pressione sugli ospedali è fortemente ...Roma, 22 luglio 2021. Al termine del Consiglio dei Ministri il premier Draghi, insieme al Ministro Speranza hanno tenuto una conferenza stampa. Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e ...“L’appello a non vaccinarsi è appello a morire, sostanzialmente, non ti vaccini, ti ammali e muori, non ti vaccini e contagi” ...