Sul Ddl Zan Feltri ha un'opinione chiara: "E' una boiata pazzesca" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Milano, 21 lug – Vittorio Feltri è garanzia di pochi giri di parole quando si tratta di distruggere qualcosa che disprezza o lo infastidisce e il Ddl Zan contro l'omofobia non fa eccezione. Per il giornalista si tratta in breve di una "boiata pazzesca". Feltri: "Una boiata pazzesca" Feltri, interrogato sul punto da Adnkronos, è felice che che la discussione per il Ddl Zan sia slittata a settembre: "Questo ddl che ho tentato anche di leggere mi sembra una boiata pazzesca. Mi auguro che non si tratti solo di una sospensione ma di una ...

