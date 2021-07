Perché il viaggio di Bezos nello spazio lancia un messaggio devastante nella lotta per il clima (Di martedì 20 luglio 2021) L’uomo più ricco del mondo è andato nello spazio e lo ha definito il giorno più emozionante della sua vita. Cosa c’è di sbagliato in questo gesto? Non dovremmo forse celebrare questa magnifica manifestazione di progresso tecnologico, che presto consentirà, almeno ai ricchi, di viaggiare fuori dalla terra? Per la verità, non è così. Anzi. In questa immagine che sta facendo il giro del mondo c’è un simbolismo letteralmente devastante. Non si tratta tanto delle emissioni prodotte, né del futuro che il viaggio di Jeff Bezos sembra lanciare, ovvero appunto quello del turismo spaziale. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) L’uomo più ricco del mondo è andatoe lo ha definito il giorno più emozionante della sua vita. Cosa c’è di sbagliato in questo gesto? Non dovremmo forse celebrare questa magnifica manifestazione di progresso tecnologico, che presto consentirà, almeno ai ricchi, di viaggiare fuori dalla terra? Per la verità, non è così. Anzi. In questa immagine che sta facendo il giro del mondo c’è un simbolismo letteralmente. Non si tratta tanto delle emissioni prodotte, né del futuro che ildi Jeffsembrare, ovvero appunto quello del turismo spaziale. Il ...

