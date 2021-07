Huawei Nova 8i | svelato ufficialmente

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 19 luglio 2021) La multinazionale cinese ha da poco annunciato l’arrivo del nuovo8i, smartphone di fascia medio alta dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 662 e fino ad 8GB di RAM Il nuovo smartphone8i spicca per un design decisamente singolare per via della presenza, sul margine superiore sinistro del display, di un “notch a pillola” che ospita la fotocamera frontale da 16MP. Anche la parte posteriore del telefono è particolare dal momento che il comparto fotografico, il cui sensore principale è da 64MP, è racchiuso in un modulo circolare. Riguardo lo schermo, è un IPS LCD da 6,67? FHD+ con cornici sottili e ...